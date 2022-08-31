Ankara Kamp Alanları - En İyi Ankara Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Kamp yapmak, mevsim ve zaman fark etmeksizin yapılan güzel aktivitelerden birisidir. Ülkemizde ise neredeyse her şehirde kamp yapılabilecek alanlar bulunur. Ankara da bu şehirler arasındadır. Ankara kamp alanları, genellikle Ankara ve çevresinden, kaçamak yapmak için gelen misafirleri ağırlarlar. Doğa içerisinde kafa dinlemek ve kalabalıktan uzaklaşıp kendi ile yalnız kalmak isteyen bireyler çadır kampları yapabilecekleri yerleri tercih ederler. Ankara kamp alanları da bu bağlamda ön plana çıkar.

Ankara Kamp Alanları

Işık Dağı Karagöl Jeositi: Ankara'da kamp yapılabilecek en güzel yerlerden biri Işık Dağı Karagöl Jeositi'dir. Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Işık Dağı'nın rakımı 2034 m, Karagöl'ün rakımı ise 1600 m'dir. Heyelan sonucu oluşmuş olan bu gölün etrafında çadır kampı kurulabilmektedir. Kamp alanı ücretsizdir ancak içerisinde herhangi bir tesis bulunmadığından mutlaka hazırlıklı gelinmelidir. Çamkoru Tabiat Parkı: İçerisinde Çamkoru Göleti olan bu alanda bol miktarda sarıçam ve karaçam ağacı bulunur. Genellikle gençlerin tercih ettiği bu kamp alanında kamp yapmadan görevlilerden izin almak gerekmektedir. Şahinler Tabiat Parkı: Çam ormanı arasında çadırını kurup kamp yapmak isteyen bireyler için biçilmiş kaftan olan Şahinler Tabiat Parkı özel bir işletme tarafından işletilmektedir. Bu nedenle girişleri ücretlidir. İçerisinde tuvalet, elektrik, kamelya, otopark, büfe ve güvenlik bulunmaktadır. Sorgun Yaylası ve Sorgun Göleti: Ücretsiz olan bu kamp alanında tuvalet, içme suları, piknik alanı ve otopark bulunmaktadır. İçerisinde bulunan gölet etrafında doğanın tadını çıkarmak isteyenler için muhteşem bir alandır. Soğuksu Milli Parkı: Soğuksu Milli parkı çadır kampları, doğa yürüyüşleri için harika bir ormanlık alandır. Burada kamp yapmak için görevlilerden izin alınması gereklidir. Herhangi bir kamp ücreti bulunmayan bu alanda tuvalet, içme suyu, büfe ve diğer temel hizmetler için tesisler bulunmaktadır. Karagöl Milli Parkı: Kamp ve günübirlik aktiviteler için oldukça ideal olan bu alanda kamp yapmak için görevlilerden izin almak gereklidir. Alan içerisinde tuvalet, içme suyu, büfe, otopark ve güvenlik gibi hizmetler de yer almaktadır. Ay Kayası Mesire Alanı: Kamp ve doğa sporları yapmak için oldukça ideal olan bu alanda bir dere bulunmaktadır. İçerisinde herhangi bir işletme bulunmayan bu alana girişler ücretsizdir. Beynam Atatürk Ormanı: Etrafın tamamen ağaçlar ile çevrili olduğu bu kamp alanı çadır kampı için oldukça elverişli bir alandır. Orman içerisinde restoran, tuvalet, otopark ve dinlenme tesisleri gibi alanlar bulunmaktaduır. Aluçdağı Milli Parkı: Bu park günübirlik piknik alanı ve kamp alanı olarak kullanılır. Tuvalet, içme suyu, lavabo, büfe, otopark ve güvenlik gibi hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde trekking parkuru ve macera parkı bulunmaktadır. Alicin Kültürel Jeositi: Ulaşımı oldukça kolaydır. Burada bulunan dereye rahat bir şekilde özel araç ile ulaşım sağlanabilir. Çadır kampı için bulunan alanda tuvalet ve elektrik bulunmamaktadır. Ücretsiz olan kamp alanında balık tutulabilir, trekking yapılabilir.

En İyi Ankara Çadır Kamp Alanları Nerede?

Işık Dağı Karagöl Jeositi – Kızılcahamam: Ankara'ya 112 km, Kızılcahamam'a ise 35 km uzaklıkta bulunmaktadır.