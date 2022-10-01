Haberler Yaşam Haberleri Ankara Kapadokya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kapadokya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:45 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:45

Ankara Kapadokya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kapadokya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Kapadokya arası kaç km sorusuna karayolu ve havayolu ölçümlerine göre yanıt vermek gerekir. Çünkü havayolunda ve karayolunda yer şekilleri nedeniyle farklılık olabilmektedir. Ankara Kapadokya arası yol haritası incelendiğinde yol mesafesi hakkında bilgi edinmek mümkündür. Özel araçla, uçakla, otobüsle Kapadokya Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına tüm yanıtları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Ankara Kapadokya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kapadokya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Kapadokya arası kaç km sorusu seyahatin araba ile ya da otobüsle planlanmasında önem taşır. Kişiler hangi sürelerde gideceklerini bilebilmeleri için mutlaka iki şehir arasındaki mesafeyi de bilmelidirler. Ankara Kapadokya arası yol haritası üzerinden yol güzergahı net olarak görülebilir. Bu bakımdan özel araçla, uçakla, otobüsle Kapadokya Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Ankara Kapadokya Arası Kaç Kilometre?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'dan İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kapadokya'ya gitmek için iki şehir arasındaki kilometre mesafesini bilmek gerekir. Karayolları hesaplamalarına göre bu iki şehir arasındaki mesafe 310 km'dir. Bununla birlikte havayolu hesaplamalarına bakıldığında bu mesafe 224 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kapadokya Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Kapadokya arasındaki mesafe ulaşım süresi açısından önemlidir. Ulaşımda şu şekilde farklı sürelerden bahsedilebilir:

  • Özel araç ile 3 saat 30 dakika
  • Otobüs ile 4 saat 30 dakika süresi vardır.

Bunun yanında aracın yakıt türüne göre kullanılacak yakıt miktarı da farklılık gösterebilir. Dizel araçlarda 18 litre yakıt tüketilir. Bu yakıt hesaplaması 100 kilometrede 5.5 litre yakıt tüketen araçlara göre yapılmıştır. Benzinli araçlarda ise 25 litre yakıt tüketilir. Bu da 100 kilometrede 8 litre benzin tüketen araçlara göre hesaplanan bir bilgidir.

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Ankara Kapadokya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kapadokya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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