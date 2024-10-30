Ankara Karabük Arası Kaç Km? Karabük Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Karabük, gerek tarihi gerekse doğal güzellikleri ile seyahat severler için keyifli bir rota sunar. Başkentin kültürel zenginliğinden çıkıp Karadeniz'in eşsiz doğasıyla buluşmak isteyenler için planlama sırasındaki en önemli sorular kuşkusuz Ankara Karabük arası kaç km ve kaç saat sürer sorularıdır. Bu soruların cevaplarını ve fazlasını sizler için derledik.

Ankara - Karabük Arası Kaç Kilometre?

Ankara ile Karabük arasındaki mesafe yaklaşık olarak 227 kilometre civarındadır. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha göre ufak değişiklikler gösterebilir ancak genel olarak ortalama bu kadardır.

Ankara - Karabük Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Karabük'e özel araçla yolculuk süresi yaklaşık olarak 3 saat 15 dakika**sürmektedir. Trafik yoğunluğu, yol koşulları ve hava durumuna göre bu süre değişebilir. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğunluk nedeniyle yolculuk süresinin uzaması mümkündür.

Güzergâh Detayları

Ankara-Karabük arası yolculuk için en yaygın kullanılan güzergâh E89 yolu üzerinden yapılır. Bu yolculuk sırasında, Beypazarı ve Gerede gibi ilçelerden geçerek Karabük'e ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma Seçenekleri

Eğer toplu taşıma ile seyahat edecekseniz, otobüs firmalarının Ankara-Karabük seferleri mevcuttur. Bu yolculuk genellikle 3,5 - 4 saat arasında sürmektedir.