Ankara Kastamonu Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kastamonu Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gelişen teknolojinin faydaları ve üstün mühendislikler sonucunda mesafeler daha da kısalmış, özel araçla seyahat ederken kullanılan navigasyon da gidilecek yerlere kolay ulaşılmasında etkili olmuştur. Kişiler özel araçları ile giderken ulaşılacak yer ile konumu arasındaki kilometreyi hesap ederek, kaç saate ulaşacağı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ankara Kastamonu güzergahı sık kullanılan yollardan biridir. Ankara ve Kastamonu arasında seyahat edecek kişiler için hazırladığımız Ankara Kastamonu arası kaç km? Kastamonu Ankara arası kaç saat sürer? Sorularının yanıtları…

Ankara Kastamonu Arası Kaç Km?

Ankara Kastamonu arası ortalama 250 kilometredir. Ortalama olmasının sebebi Ankara'dan Kastamonu'ya gidecekler için üç farklı yol bulunmaktadır;

D765 yolu üzerinden 238 km

D200 yolu üzerinden 265,9 km

İstanbul/Samsun yolu D/100 E/80 üzerinden 249,2 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Kastamonu Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Özel aracı ile seyahat edecekler için Kastamonu Ankara arası en kısa yol mesafesi 238 kilometredir. Mesafesi kısaltılmış yollardan en kısa yol 3 saat 5 dakika sürmektedir. Trafiğin yoğunluğuna göre bu süre değişkenlik gösterebilmektedir. Otobüs ile Kastamonu Ankara arası seyahat edecekler için, günün her saatinde otobüs seferleri bulunmaktadır. Ankara Kastamonu arası otobüsle ortalama 4 saat sürmektedir. Uçak ile Ankara Kastamonu arası seyahat etmek isteyenler için, İstanbul aktarmalı olarak uçuşlar mevcuttur. İstanbul üzerinden aktarmalı gerçekleşen uçuşlar ortalama 4 saat 30 dakika sürmektedir.