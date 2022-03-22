Ankara Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Ankara Kedisi Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Renkli gözleri ve pamuk gibi beyaz tüyleri ile bilinen Ankara Kedisi Türkiye'nin yetiştirdiği cins evcil hayvanlar kategorisinde yer alır. Diğer kedi türlerine göre daha evcimen olan bu hayvanlar genellikle yavru yaşlarda evlat edinilirler. Hayvan severlerin büyük bir ilgiyle sahiplendiği çocuklu ailelerinde çocukları için tercih etmek istediği Ankara kedisi bakım koşulları nedeniyle de sık sık gündeme gelir. Detaylı bir şekilde ele aldığımız içeriğimizden Ankara Kedisi hakkında pek çok faydalı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ankara Kedisi Özellikler Nelerdir?

Enerjik yapılarıyla dikkat çeken Ankara Kedisi öncelikle beyaz uzun tüyleri ile dikkat çeker. İlgi ve şefkat aşığı olarak tanımlanabilen bu kedi türü ev ortamlarında beslemeye uygundur. Yüzyıllardır aynı geni taşıyarak orijinalliğini sürdüren Ankara Kedisi özellikler bakımında ele alındığında üst sıraları sahiplerine olan bağı alır.

Sürekli etrafınızda dolanan ve sevilmek isteyen bu cins kedi uzun gövdeli bir hayvandır. Yine uzun bir kuyruğu ve bacakları vardır. Yavru olduğu dönemden itibaren sahiplenilen Ankara Kedisi renkli gözlüdür. Mevsimine göre farklı renklerde de bulabileceğiniz bu kedilerin genellikle kulakları sağırdır. İki gözü birbirinden farklı renklerde olduğu için çocukların ilgisini çeken Ankara Kedisi eğer tek göz rengine sahipse genellikle sağırlık özelliği bulunmuyor.

Genetik olarak kas rahatsızlığı taşıyabilen Ankara Kedisi aynı zamanda sivri kulaklarıyla da dikkat çeker. Kolay üreyebilme gibi bir özellikleri de mevcuttur. Oldukça zeki hayvanlar olarak tanınırlar ve oyun delisi olmasıyla bilinirler.

Ankara Kedisi Nasıl Bakılır?

Özel ve cins bir hayvan olması sebebiyle Ankara Kedisi nasıl bakılır konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. İlk dönemler vahşi doğada yaşayan ancak yüzyıllar içerisinde evcilleştiği için ev ve ofis ortamlarına uygun olduğu için aslında bakımı son derece kolaydır. Bakımında en çok dikkat etmeniz gereken nokta uzun tüyleridir. Yoğun tüylü bir hayvan olduğu için sık sık tüy dökme sorunları yaşanabilir.

Özellikle de çocuklu ailelerin daha dikkatli olması gereken bu durum için tüy tarağı, tüy önleyici ilaçlar gibi çeşitli yöntemler tercih edilebilir. Oldukça sosyal bir hayvan olduğu için bakımı konusunda çeşitli kedi oyuncakları tedarik etmek gerekir. Keza açık bırakılan dolap, oda gibi alanlarda koşup oynamak isteyecektir. Bunlara ek olarak her evcil kedinin ihtiyaç duyduğu mama, su kabı, tuvalet gibi ihtiyaçlarına özen göstermelisiniz.

Ödül mamaları ile kolayca eğitilebilen Ankara Kedisi için veterinerinizle görüşerek kuru ya da yaş mama tercih edebilirsiniz. Aşıları ve kontrollerini de düzenli yaptırdığınız sürece Ankara Kedilerinin bakımı son derece kolaydır.

Ankara Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

İsminden de anlaşılacağı üzere Ankara Kedisi başkentimiz Ankara'da yetiştirilen kedi türlerindendir. Uzun dönemler boyunca varlığını sürdüren bu kedilerin en önemli özelliği genetik olarak hala aynı genlerle yaşamlarını sürdürmesidir. Farklı renkleri bulunsa da özellikle beyaz Ankara Kedisi için son yıllarda oldukça özenli bir Ankara Kedisi yetiştiriciliği izlenmektedir.

Keza neslinin tükenmemesi adına yürütülen bu çabalar özel klinikler ve veterinerlikler de yürütülüyor. Genellikle ücret ödeyerek sahip olunabilen saf ırk Ankara Kedisi almak istiyorsanız size en yakın veteriner kliniği ile görüşme sağlayabilirsiniz. Ya da hayvan barınaklarında bu cins kedinin varlığını sorgulatmanız gerekebilir. Keza kolay ürüyebilen bir kedi olduğu için genellikle sokağa terk edilen pek çok Ankara Kedisi olabiliyor.

Başta tüy olmak üzere göz ve kulak bakımlarına da dikkat edilmesi gereken Ankara Kedisi diğer evcil kedi türleri gibi çiftleşme yöntemiyle yetiştirilir. Günümüzde de Ankara Hayvanat Bahçesi'nde bu özel ırk için özel bir yetiştirme merkezi kurulmuş olup neslinin korunması buradan sağlanmaktadır.