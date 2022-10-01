Ankara Kütahya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kütahya Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Başkentimiz Ankara ile Ege Bölgesi'nin sakin şehri Kütahya arasında yolculuk yapmak oldukça keyifli olacaktır. Yola çıkmadan evvel Kütahya Ankara arası kaç saat yol sürdüğü hakkında bilgi sahibi olmanız sizin faydanıza bir eylemdir. Peki, Ankara Kütahya arası kaç kilometre? İşte ayrıntılı yanıtlarla Kütahya Ankara arası kaç km sorusunun yanıtı!

Özel Araçla Ankara Kütahya Arası Kaç Kilometre?

Ankara Kütahya arasında yolculuk için karayolları vasıtaları kullanılmaktadır. Bireyler, kendi vakit ve şartlarına göre yolculuk yapmak istiyorsa genelde özel araçla yolculuk yapmayı seçmektedir. Özel araçla Kütahya Ankara 315 kilometredir.

Otobüsle Kütahya Ankara Arası Kaç Kilometre?

Ülke genelinde en çok rağbet gören şehirler arası ulaşım vasıtalardan bir diğeri de otobüslerdir. Kütahya Ankara arasında gidiş geliş yapabilmek için bu iki şehir arasında sefer düzenleyen otobüsleri tercih edebilirsiniz. Otobüsle Kütahya Ankara arası yol mesafesi yaklaşık olarak 330 kilometredir.

Ankara Kütahya Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Kütahya'ya ya da tam tersi istikamette gidilen yol belli bir süre tutacaktır. Bu süre kullanılan vasıta türüne göre değişiklik gösterebilir. Eğer otobüsle Ankara Kütahya arası yolculuk yapıyorsanız yaklaşık 4 saat, özel araçla ise 3 saat 40 dakika yol sürmektedir.