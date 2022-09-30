Haberler Yaşam Haberleri Ankara Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:35 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:37

Ankara Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara dışındaki birçok kente, insanlar tarafından yolculuklar yapılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya’da yolculuk yapılan şehirlerarasında bulunuyor. Bu sebeple pek çok insan, Ankara Malatya arası kaç km sorusunu merak ediyor. Sorulan, Malatya Ankara arası kaç km sorusu sayesinde ise birçok kişi, yolculuklarını daha planlı şekilde yapmaktadır. Peki, Ankara Malatya arasında kaç km var? Özel araç ile otobüs ve uçak ile Malatya ve Ankara arası kaç saat sürüyor ve kaç km? İşte detaylar…

Ankara Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Farklı bölgelerde konumlanmış olan Ankara Malatya arası kaç saat sorusu, özellikle de başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple internet üzerinden sıklıkla konu hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte, Malatya Ankara kaç km konusu hakkındaki tüm detaylar...

Ankara Malatya Arası Kaç Km?

Ankara ve Malatya arası yolculuk planlayan kişiler için bu mesafe, bölge farkı da bulunduğundan; çevre illere nazaran biraz daha uzun olabiliyor. Buna bağlı olarak Ankara Malatya arası yolculuk D300 üzerinden yaklaşık olarak 683 km olarak hesaplanmıştır. Malatya ve Ankara illeri arası yolculuk özel aracın yanı sıra, uçak ve otobüs tercihi ile de tamamlanabilmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Malatya arası yolculuk gerek özel araç, gerek uçak, gerek ise otobüs ile tamamlanabilmektedir. Malatya ve Ankara arası özel araç yolculuğu D300 yolu üzerinden 683 kilometre sürüyor ve bu mesafe 7 saat 27 dakikada tamamlanabiliyor. Ayrıca Ankara Niğde otoyolundan da ulaşım sağlanabiliyor ve bu şekilde ise ulaşım zamanı 8 saat 7 dakika olarak beliriyor. Bunun yanı sıra uçak yolculuğu ile 500 kilometre olan mesafe 1 saat 10 dakika yahut 54 dakikada tamamlanabilmektedir. Özel araç ve uçak yolculuklarının yanı sıra, otobüs yolculuğu tercih etmekte olan kişiler için ise, 659 kilometrelik olan mesafenin 9 saat 40 dakikada tamamlandığı bilgisi de ifade edilmektedir.

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Ankara Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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