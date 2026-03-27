Ankara merkezli 10 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 29 gözaltı kararı

Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak yurtdışından ülkemize sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlemek suretiyle 'kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlenen 29 şüpheli tespit edildi.

10 İLDE OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, 29 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere titizlikle devam ediliyor.

