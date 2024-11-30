Ankara merkezli 19 ilde terör operasyonu: FETÖ ve PKK’ya ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sızma faaliyetlerini yürüten "mahrem imam" yapılanmasında yer alan 35 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin, emniyet teşkilatında örgüte bağlı elemanları kodlama, eleman kazanma ve bağlılıklarını takip ederek kayıt altına alma görevlerini yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Operasyon sonucunda; 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınırken 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12'si etkin pişmanlık gösterdiği, 7'si ise mevcut delil durumu nedeniyle toplam 19 kişi adli kontrol altına alındı.

PKK/KCK'NIN SÖZDE TÜRKİYE MASASI ÇÖKERTİLDİ

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada ise örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek için oluşturduğu sözde "Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası" (KCK/TM) yapılanmasında yer alan 15 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin, örgüte bağlı ideolojik alan, sosyal alan, kültür-sanat gibi sözde komitelerde aktif görev aldıkları ve örgütün kadro eğitiminden geçtikleri belirlendi.

Operasyon sonucunda; 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Ayrıca 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle toplam 5 kişi adli kontrol altına alındı.