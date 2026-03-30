Ankara merkezli 22 ilde sahte borsacılara operasyon: 65 şüpheli gözaltına alındı, 29’u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin, ilk etapta küçük miktarlarda kazanç sağlanıyormuş izlenimi vererek güven kazandığı, ardından yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

1.3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumlarla yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 şirket ve 45 kişiye ait hesapların kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 358 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

29 TUTUKLAMA

Eş zamanlı düzenlenen gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.