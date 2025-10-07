Ankara merkezli 22 ilde sahte e-imza operasyonu: 92 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme' suçlarından 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 kişiye Ankara merkezli olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda ise yasa dışı yollarla sahte üretilen e imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi. Operasyon sonucu suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden 92'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle devam ediliyor.