Ankara merkezli 8 ilde oto hırsızlarına operasyon! 10 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak, yurt dışından ülkeye sokulan araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlediği gerekçesiyle 'kaçakçılık kanununa muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme' suçlarını işediklerini tespit edilen 39 şüpheliye Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, 25 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 9 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10 şüpheli tutuklandı. 24 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere titizlikle devam ediliyor.