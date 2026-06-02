Ankara merkezli operasyonda 180 milyar liralık kripto para trafiği deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Kapalı devre yasa dışı bahis ağına yönelik yapılan teknik incelemelerde, suç organizasyonunun yaklaşık 180 milyar liralık kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.

58 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM, 22 TUTUKLAMA

21 Şubat tarihinde düzenlenen ilk operasyonda toplam 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 22'si tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte şüphelilerin ifadeleri, dijital materyaller ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. Gelen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis ağının finansal yapısına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

2 Haziran tarihinde 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Yurt dışı bağlantılı olduğu değerlendirilen ve firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.