Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 9.06.2026 13:43

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen 61 şüpheli gözaltına alındı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarında toplam 98 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında '7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'na Muhalefet' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerleri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, bu materyallere incelenmek üzere el konuldu.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda şüphelilerden 61'i yakalanarak gözaltına alınırken, 37 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılıkça soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ediliyor.

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Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli gözaltında
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