Ankara Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası yolculukların hangi araç ile yapılacağı, gidilmek istenen konuma göre farklılık gösterebilmekte. Örneğin mesafe uzak ise uçak yolculuğu tercih edilirken, daha yakın mesafelere otobüs yahut özel araç ile seyahat planlanabiliyor. Peki, Mersin Ankara arası kaç saat, işte tüm detaylar...

Ankara Mersin Arası Kaç Km?

Ankara ile Mersin şehirleri arasında yaklaşık olarak 508 km bulunuyor. İki kent arasındaki km farkı ise tercih edilen vasıtalara ve lokasyonlara göre farklılık gösterebilmekte. Örneğin özel araç ile 503 olan km farkı; otobüs ile 493 km ve uçak ile 379 km olarak tamamlanabiliyor. Yine de, en genel tanımı ile Mersin ve Ankara arası 508 km olarak ifade edilebilmekte.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış ve başkent olan Ankara ile Akdeniz Bölgesi'nde konumlanmış olan tatil şehri Mersin arasında, çeşitli sebeplerden ötürü seyahatler gerçekleşiyor. Bu seyahatler; eğitim, sağlık, ekonomik, mesleki, sosyal ve tatil gibi sebeplerden doğabilmektedir. Mersin ve Ankara arasındaki kilometre ve saat farkları ise tercih edilecek olan vasıtalara göre şu şekilde olabilmektedir;