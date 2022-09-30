Haberler Yaşam Haberleri Ankara Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:41 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:42

Ankara Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Yurt dışı yolculuğunun yanı sıra, yurt içerisinde şehirlerarası yolculuk daha sık gerçekleşiyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerden, diğer kentlere gidiş ve dönüş daha fazla olmakta. Bu sebeple birçok kişi, Ankara Mersin arası kaç km sorusunu sıklıkla soruyor. Sorulan Mersin Ankara arası kaç km sorusunun cevabına göre ise insanlar, seyahat planlarını daha detaylı oluşturabiliyor. Peki, Ankara Mersin arasında kaç km var? Özel araçla, otobüsle ve uçak ile Ankara Mersin arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometre? İşte detaylar…

Ankara Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası yolculukların hangi araç ile yapılacağı, gidilmek istenen konuma göre farklılık gösterebilmekte. Örneğin mesafe uzak ise uçak yolculuğu tercih edilirken, daha yakın mesafelere otobüs yahut özel araç ile seyahat planlanabiliyor. Peki, Mersin Ankara arası kaç saat, işte tüm detaylar...

Ankara Mersin Arası Kaç Km?

Ankara ile Mersin şehirleri arasında yaklaşık olarak 508 km bulunuyor. İki kent arasındaki km farkı ise tercih edilen vasıtalara ve lokasyonlara göre farklılık gösterebilmekte. Örneğin özel araç ile 503 olan km farkı; otobüs ile 493 km ve uçak ile 379 km olarak tamamlanabiliyor. Yine de, en genel tanımı ile Mersin ve Ankara arası 508 km olarak ifade edilebilmekte.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış ve başkent olan Ankara ile Akdeniz Bölgesi'nde konumlanmış olan tatil şehri Mersin arasında, çeşitli sebeplerden ötürü seyahatler gerçekleşiyor. Bu seyahatler; eğitim, sağlık, ekonomik, mesleki, sosyal ve tatil gibi sebeplerden doğabilmektedir. Mersin ve Ankara arasındaki kilometre ve saat farkları ise tercih edilecek olan vasıtalara göre şu şekilde olabilmektedir;

  • Özel araçla, Mersin Ankara arası; 508 kilometredir ve 4 saat 20 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Uçakla, Mersin Ankara arası; 379 kilometredir ve 46 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Mersin Ankara arası; 493 kilometredir ve 6 saat 30 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Ankara Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mersin Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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