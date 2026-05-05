Ankara metrosu yine alarm verdi: Sabah saatlerinde ulaşım felç oldu

Sabahın en yoğun saatlerinde seferlerin durmasıyla birlikte, Ankara'da toplu ulaşım büyük ölçüde aksadı. İstasyonlarda oluşan kalabalık ve belirsizlik, vatandaşların tepkisine neden oldu.

ŞÜPHELİ OLAY, SEFERLERİ DURDURDU

Krizin merkezinde, MTA İstasyonunda yaşanan bir güvenlik ihlali yer aldı. İddiaya göre bir şahsın raylara izinsiz şekilde inmesi üzerine sistem devre dışı bırakıldı. Olay sonrası "intihar şüphesi" gündeme gelse de yetkililer tarafından henüz bu yönde resmi bir doğrulama yapılmadı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ve teknik inceleme için hatta enerji kesilmesi, zincirleme şekilde tüm hattı etkiledi. Bu durum, Ankara'nın en kritik ulaşım akslarından birinde saatler süren aksamalara yol açtı.

EGO'DAN AÇIKLAMA: "İZİNSİZ GİRİŞ"

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olay "izinsiz giriş" olarak duyuruldu. Kurumdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "MTA İstasyonu'nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek, ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir." Ancak yapılan bu açıklama, sabah saatlerinde yaşanan kaosun önüne geçmeye yetmedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ: "HER GÜN AYNI ÇİLE"

Seferlerin durmasıyla birlikte özellikle Kızılay başta olmak üzere aktarma noktalarında yoğunluk zirveye ulaştı. Uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş alternatif ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kaldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Ankara'da metro sisteminin sık sık benzer sorunlarla gündeme gelmesine dikkat çekerek, kalıcı çözümler üretilmemesini eleştirdi.

Ankara'da son dönemde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, gözleri bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevirdi. Vatandaşlar, başkentin en önemli ulaşım ağlarından birinde bu tür krizlerin sık yaşanmasını "yönetim zafiyeti" olarak değerlendiriyor. Uzmanlar ise raylı sistemlerde güvenlik önlemlerinin artırılması ve kriz anlarında alternatif ulaşım planlarının daha etkin devreye alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

YAĞIŞLI HAVA MAĞDURİYETİ KATLADI

Olayın yaşandığı saatlerde Ankara'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yaşanan krizi daha da ağırlaştırdı. 2 ila 13 derece arasında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlarda bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için süreç daha da yıpratıcı hale geldi.

OLAYIN NİTELİĞİ HÂLÂ BELİRSİZ

Olay sonrası en çok merak edilen konulardan biri de hatta giren kişinin durumu oldu. Ancak şu ana kadar yetkililer tarafından olayın bir intihar girişimi olduğuna dair net bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelerde olayın "izinsiz giriş" kapsamında ele alındığı ve prosedürlerin bu doğrultuda işletildiği bildirildi. Başkentte sabah saatlerinde yaşanan bu kriz, Ankara metrosunda güvenlik ve işletme süreçlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu.