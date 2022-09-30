Haberler Yaşam Haberleri Ankara Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Nevşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:44 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:45

Ankara Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Nevşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Günümüzde navigasyon uygulamalarının kullanılmasıyla, özel araçlar ile bir şehirden diğer bir şehre gitmek kolaylaşmıştır. Yol tarifinin anlaşılabilir ve basit olması ile gidilecek mesafeye ek bir süre eklenmeden kolayca ulaşılabilmektedir. Ülkemizin iki güzide şehri arasında yolculuk yapacaklar, Ankara Nevşehir arası kaç km sorusunu yöneltiyor. Ankara Nevşehir arası seyahat edecekler için merak edilen, Ankara Nevşehir arası kaç km? Özel araçla, uçakla, otobüsle Nevşehir Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Gibi soruların yanıtları…

Ankara Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Nevşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Otobüs ve uçak seferlerinin sayısının artması, yolculuk yapılabilecek şehirlerin çoğalması, iş ya da gezi sebebiyle yolculuk yapmak isteyenler için kolaylık haline gelmiştir. Yeni havaalanlarının yapılması ile eski zamanlara göre uçakla seyahat eden kişi sayısı da çoğalmıştır. Çeşitlenen ulaşım araçlarının olması ve mesafelerin kısaltıldığı yol çalışmaları ile eski zamanlara göre şehirlerarası seyahat daha kolay hale gelmiştir. Başkent Ankara ile doğa harikalarının bulunduğu Nevşehir arası seyahat etmek isteyenler için merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık…

Ankara Nevşehir Arası Kaç Km?

Ankara'dan Nevşehir'e ya da Nevşehir'den Ankara'ya gitmek isteyenler için iki yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahların süreleri trafiğe göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ankara Nevşehir arası yol güzergahları;

  • Ankara- Niğde Otoyolu/ Ankara- Tarsus Otoyolu üzerinden 286,2 km
  • Ankara- Niğde Otoyolu/ Kırşehir Nevşehir yolu / D765 üzerinden 306,3 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Nevşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Nevşehir Ankara arası özel aracıyla seyahat edecekler için en kısa süren yol mesafesi 286,2 km ve 2 saat 47 dakika sürmektedir. Otobüsle Ankara Nevşehir arası seyahat edecekler için yol, trafiğe ve sefer saatlerine bağlı olarak ortalama 4 saat sürmektedir. Uçakla Nevşehir Ankara arası seyahat etmek isteyenler için, İstanbul aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. Uçuş saatlerine ve diğer koşullara göre değişkenlik gösteren uçuş süreleri aktarmalı olarak ortalama 5 saattir.

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Ankara Nevşehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Nevşehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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