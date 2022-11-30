Haberler Yaşam Haberleri Ankara Niğde Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Niğde Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:19 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:19

Ankara Niğde Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Niğde Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Niğde arası kaç km sorusu, bu iki şehir arasında yolculuk yapacakların araştırdığı bir konudur. Söz konusu iki şehir arasındaki yolculuk için farklı araç alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Ankara ve Niğde İç Anadolu Bölgesi'nin önemli iki şehridir. Ankara Niğde arası kaç kilometre sorusuna cevap bularak yolcululuğunuzu daha gerçekçi planlayabilirsiniz. Niğde Ankara arası kaç saat sürer sorusunun cevabını sizler için derledik.

Ankara Niğde Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Niğde Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Niğde arası kaç km sorusunun cevabı izleyeceğiniz güzergâha göre değişir. İki şehir arasındaki en kısa yol güzergâhı O-21 otoyoludur. Ankara Niğde arası kaç kilometre sorusuna bu sayede en optimum cevabı bulabilirsiniz. Kırıkkale Kaman ya da Aksaray üzerinden de iki şehir arasındaki güzergâh belirlemesi yapılabilir. Fakat bu durumda yol uzayacaktır. Niğde Ankara arası kaç saat sürer sorusunun cevabı yazımızın devamında.


Ankara Niğde Arası Kaç Km?


Ankara Niğde arası 326 km'dir. Bu iki şehir arasındaki seyahat süresi özel aracınızla yaklaşık 3 saat 30 dakika sürecektir. Otobüs firmaları ile farklı güzergâhlar üzerinden seyahat edebilirler. Otobüslerin ortalama seyahat süresi 4 saat ile 4 saat 30 dakika arasında değişir.
Ankara ve Niğde şehirleri birbirine yakın olduğu için havayolu ulaşımı için uygun değildir. Havayolu şirketlerinin sefer planları incelendiğinde iki şehir arasındaki uçuşların İstanbul üzerinden aktarmalı olduğu görülür. Bu da yaklaşık 7-8 saatlik bir seyahat süresi demektir. Doğal olarak ulaşım için havayolunun tercih edilmesi uygun değildir.

Araba İle Niğde Ankara Arası Kaç Saat Sürer?


Araba ile Niğde Ankara arasındaki yolu gitmeniz çok daha kısa süre sürecektir. İki şehir arasındaki 326 km'lik mesafenin araba ile seyahat süresi yaklaşık 3,5 aat sürecektir. Söz konusu süre, hız sınırlarına uyulduğu sürece geçerlidir. Yollarda herhangi bir çalışma ya da trafik sorunu olmaması durumunda seyahatinizi 3 saate kadar indirebilirsiniz.
Ankara ve Niğde birbirine yakın kabul edilebilecek iki şehirdir. Bu nedenle hemen hemen her saat başı otobüs bileti bulabilir ya da özel aracınızla seyahat edebilirsiniz. İki şehrin Türkiye'nin merkezi konumda olması nedeniyle vasıta bulma sorunu ile karşılaşmazsınız.

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Ankara Niğde Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Niğde Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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