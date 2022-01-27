Ankara Niğde yolundaki kazada 3 kişi ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı...

Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal bugün Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde yan yana defnedilen anne ve oğlu için yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada, Efdal ailesinin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.