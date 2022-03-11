Ankara polisi suç örgütlerine kara “Bulut” gibi çöktü! Tefecilere ve silah tacirleri darbe

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve silah ticareti iki ayrı suç örgütünü tespit etti. Tefecilik yapan suç örgütünün, liderliğini A.K.'nin yaptığını ve 12 kişiden oluşan örgüt üyelerinin Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde geri dönüşüm ve inşaat adı altında maddi durumu iyi olmayan müteahhitlere yüksek faizle para verdikleri anlaşıldı.