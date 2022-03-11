Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve silah ticareti iki ayrı suç örgütünü tespit etti. Tefecilik yapan suç örgütünün, liderliğini A.K.'nin yaptığını ve 12 kişiden oluşan örgüt üyelerinin Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde geri dönüşüm ve inşaat adı altında maddi durumu iyi olmayan müteahhitlere yüksek faizle para verdikleri anlaşıldı.
KALAŞNİKOF SİLAHLA GÖZ DAĞI
Tefeciler, verdikleri paranın çok üstünde bir miktarda kişiye zorla senet, çek veya sözleşme imzalatırdı.İstenilen parayı ödeyemeyen kişileri, kabalık grup halinde giderek silahla tehdit ettikler öğrenildi. Bununla da yetinmeyen tefeciler, geri dönüşüm fabrikasına götürdükler kişileri darp ederken gözünün korkması için de kalaşnikof silahla sağa sola ateş açtıkları tespit edildi.
Tefeciler ayrıca, faizle para verdikler kişilerin ailelerini takip ederek evlerine gidip tehdit ettikleri ortaya çıktı. Mağdurlardan 3 milyon lira haksız kazanç elde eden tefeciler, çok sayıda gayrimenkulün aldıkları öğrenildi.
Ankara polisi suç örgütlerine kara “Bulut” gibi çöktü! Tefecilere ve silah tacirleri darbe
Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdikleri uzun namlulu silah ve tabancaları suç örgütlerine temin eden liderliğini Ö.A.'nın yaptığı 7 kişilik örgüt üyelerinin tefecilik yapan örgütene de para ile silah sattığı belirlendi.
ANKARA POLİSİ KARA "BULUT" GİBİ ÇÖKTÜ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca iki ayrı suç örgütünü adım adım izledi.
Organize polisi çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara merkezli 21 adrese eş zamanlı 'Bulut' operasyonda liderlerinde aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.