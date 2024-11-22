Ankara polisinden silah tacirlerine darbe: 20 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Keçiören ilçesinde bazı şahısların silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, kapsamlı bir araştırma başlattı. Aylar süren titiz takip sonucunda 20 şahsın silah ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği,1 pompalı tüfek, 307 adet fişek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 20 şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.S., U.Ö. ve Y.E.D. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSİN KARARLILIĞI SUÇ AĞLARINI ÇÖKERTİYOR

Ankara Emniyeti, organize suçlara karşı yürüttüğü etkin mücadelesiyle bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Suç örgütlerine nefes aldırmayan ekipler, kent genelinde silah ticareti ve diğer yasa dışı faaliyetlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu operasyon, Ankara polisinin titiz çalışmaları ve kararlı duruşunun bir kez daha altını çizerken, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mücadelede önemli bir adım oldu.