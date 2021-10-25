Ankara Şehir Hastanesi’nden Rümeysa Berin Şen’in ölümüyle ilgili açıklama!

Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Başkentte otomobiliyle park halindeki kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın doktor, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

Rümeysa Berin Şen'in (25) cenazesi, Çengelli köyüne getirildi. Güçlükle ayakta duran Şen'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.