Ankara-Sivas tamam, sıra Sivas-Erzincan’da: 3 saate inecek!

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman; "Bu hat, İstanbul'u Ankara'yı Bakü'ye bağlayacak bir hat. Karadenizi, Marmarayı, Avrupayı Hazar denizine bağlayacak bir hat. Hükümetimizin önümüzdeki 5 yıllık yatırım programında bu hat üzerinde önemli mesafeler katedeceğiz. İlk adım olarak da yılların hayali gerçek olacak ve Sivas Erzincan hattı tamamlanacak. Bu hat tamamlandığında Erzincan Ankara arası 3 saate inmiş olacak. Biz yolları bölüp insanları kavuşturduk. Türkiyenin değil Avrupanın, dünyanın en büyük tünellerini açtık. Biz hava yolunu halkın yolu yaptık. Kolay ve rahat ulaşım demek ekonomik güçlenme demektir. Hızlı trenlerin de ülkemizde ilk uygulamalarını biz gerçekleştirdik ve Erzincan'ı hızlı tren konforuna en kısa sürede kavuşturacağız. Başkaları laf yapar, biz iş yaparız" dedi.