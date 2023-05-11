Ankara-Sivas tamam, sıra Sivas-Erzincan’da: 3 saate inecek!

Ulaşım ağlarıyla her geçen gün dünya standartlarının üzerine çıkan Türkiye'de tren raylarıyla adeta çağ atladı. Son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının tamamlanmasıyla, çalışmalar devam ediyor. Ankara-Erzincan arasında kesintisiz hızlı tren hat çalışmaları Sivas'tan sonra başladı. Bölgede hızlı tren ray faaliyetlerinde önemli rol oynayan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas'tan sonra faaliyete geçecek ilk hattın Erzincan, olacağını söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman; "Bu hat, İstanbul'u Ankara'yı Bakü'ye bağlayacak bir hat. Karadenizi, Marmarayı, Avrupayı Hazar denizine bağlayacak bir hat. Hükümetimizin önümüzdeki 5 yıllık yatırım programında bu hat üzerinde önemli mesafeler katedeceğiz. İlk adım olarak da yılların hayali gerçek olacak ve Sivas Erzincan hattı tamamlanacak. Bu hat tamamlandığında Erzincan Ankara arası 3 saate inmiş olacak. Biz yolları bölüp insanları kavuşturduk. Türkiyenin değil Avrupanın, dünyanın en büyük tünellerini açtık. Biz hava yolunu halkın yolu yaptık. Kolay ve rahat ulaşım demek ekonomik güçlenme demektir. Hızlı trenlerin de ülkemizde ilk uygulamalarını biz gerçekleştirdik ve Erzincan'ı hızlı tren konforuna en kısa sürede kavuşturacağız. Başkaları laf yapar, biz iş yaparız" dedi.
Tamamlanacak hatlarla birlikte Ankara-Erzincan arası 3 saate inerken, Erzincan'dan sonra Erzurum ve Kars'a kadar gelmesi içinde projeler tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hızlı tren hatlarının hayata geçmesi ile Erzurum-Ankara arası 4 saat, Kars-Ankara arası 5 saate gidilebilecek. Ayrıca Ankara'dan İstanbul'a devam eden hatlarla birlikte Kars'tan hızlı trene binen bir yolcu 8 saate İstanbul'a varabilecek.