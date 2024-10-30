Ankara Tekirdağ Arası Kaç Km? Tekirdağ Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Tekirdağ'a doğru yola çıkmayı planlayanlar için en sık sorulan sorulardan biri de bu iki şehir arasındaki mesafe ve yolculuk süresidir. Ankara-Tekirdağ rotasında güzergah seçenekleri, yolculuk süresi ve alternatif ulaşım yöntemleri gibi bilgiler, seyahat öncesi bilinmesi gereken detaylar arasında yer alır. Bu seyahati planlamak için araştırılan Ankara Tekirdağ arası kaç km ve kaç saat sürer sorularını sizler için cevapladık.

Ankara Tekirdağ Arası Kaç Kilometre?

Ankara ve Tekirdağ şehirleri arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 591 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. Genelde kullanılan rota, Kırıkkale, Kırşehir, ve Tekirdağ üzerinden geçerek kuzeybatı yönünde devam eder.

Ankara Tekirdağ Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Tekirdağ'a özel araçla seyahat eden biri için ortalama yolculuk süresi, trafik durumu ve mola sürelerine göre değişiklik gösterebilir. Normal trafik koşullarında Ankara-Tekirdağ arası yolculuk süresi yaklaşık 7-8 saat sürmektedir. Bu süre, yoğun trafik zamanlarında, özellikle bayram ya da tatil dönemlerinde artabilir.

Alternatif Güzergahlar ve Yol Koşulları