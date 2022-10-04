Ankara Tokat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tokat Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Başkentimiz Ankara ile Karadeniz Bölgesi'nin mütevazı şehri Tokat arasında seyahatler sıkça yapılmaktadır. Seyahate çıkmadan önce Tokat Ankara arası kaç saat yol sürdüğü hakkında bilgi sahibi olmanız sizin faydanıza bir harekettir. Peki, Ankara Tokat arası kaç kilometre? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Özel Araçla Ankara Tokat Arası Kaç Kilometre?

Ankara Tokat arasında yolculuk için karayolları araçları (şahsi araç/otobüs) kullanılmaktadır. İnsanlar, kendi vakit ve şartlarına göre yolculuk yapmak istiyorsa genelde özel araçla yolculuk yapmayı seçmektedir. Özel araçla Tokat Ankara arası yol mesafesi D190 karayolu üzerinden 367 kilometredir.

Otobüsle Ankara Tokat Arası Kaç Kilometre?

Ülke genelinde en çok tercih edilen şehirler arası ulaşım araçlarından bir diğeri de otobüslerdir. Tokat Ankara arasında gidiş geliş yapabilmek için bu iki şehir arasında sefer düzenleyen otobüsleri tercih edebilirsiniz. Otobüsle Tokat Ankara arası yol mesafesi yaklaşık olarak 375 kilometredir.

Tokat Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Tokat'a ya da tam tersi olarak Tokat'tan Ankara'ya gidilen yol belli bir süre tutacaktır. Bu süre kullanılan vasıta türüne göre değişiklik gösterebilir. Eğer otobüsle Ankara Tokat arası yolculuk yapıyorsanız yaklaşık 4 saat 50 dakika, özel araçla ise 4 saat yol sürmektedir.