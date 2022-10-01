Ankara Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Trabzon Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Trabzon arası kaç km sorusu, başkentten Karadeniz'e seyahat etmeye hazırlananlarca merak edilir. Artan otobüs seferleri, yapılan havalimanları ile iş ya da gezi amaçlı yolculuklar günümüzde hayli artmıştır. Özellikle gitmek istenilen yere daha kısa zamanda ulaşmak isteyenler seyahatlerinde uçağı daha sık kullanmaktadır. İç Anadolu Karadeniz arası yolculuk yapacaklar için, özel araçla, uçakla, otobüsle Ankara Trabzon arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının yanıtı!

Ankara Trabzon Arası Kaç Km?

Ankara'dan Trabzon'a ya da Trabzon'dan Ankara'ya seyahat edecekler için Ankara Trabzon arası 736 km'dir. D010/ E70 otoyolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Trabzon Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Trabzon Ankara arası en kısa yol mesafesi ile 736 km olup ortalama 9 saat 30 dakika sürmektedir. Bu süre trafiğe ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Otobüsle Trabzon Ankara arası ortalama 11 saat 30 dakika sürmektedir. Sefer saatleri, trafik ve diğer koşullar süre üzerinde farklılık yaratabilmektedir. Ankara Trabzon arası aktarmalı ve aktarmasız uçuşlar mevcuttur. Uçakla Trabzon Ankara arası aktarmasız ortalama 1 saat 15 dakika sürmektedir.