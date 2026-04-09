Ankara Trabzon günleri coşkuyla başladı!

Başkent Millet Bahçesi'nde yapılan açılış programı ise yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Trabzon'un köklü tarihi ve zengin kültürel mirası ön plana çıkarıldı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda vatandaşlar horon ve kolbastı oynayarak Karadeniz coşkusunu doyasıya yaşadı. Katılımcılar, Trabzon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuymak başta olmak üzere çeşitli yöresel tatları deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler gün boyu süren etkinliklerde farklı kültürel ve sanatsal aktivitelerin haricinde horon ve kolbastı oynayarak gönüllerince eğlendi.

Ankara'da 9–12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Trabzon Günleri, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun himayelerinde; Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik, 1. Meclis'te düzenlenen "Vefa Ziyareti" ile kapılarını açtı.

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, eski bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarda, Milli Mücadele'de önemli rol oynayan Trabzon Kayıkçılar Loncası'na verilen İstiklal Madalyası'nın tarihi önemi vurgulandı.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE KORTEJ

1. Meclis'te düzenlenen Vefa ziyaretinin ardından Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle katılımcılar Başkent Millet Bahçesi'ne geçti. Burada gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle etkinlikler başladı.

STANDLARA YOĞUN İLGİ

Açılışın ardından protokol üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi standı başta olmak üzere "Trabzon'un En'leri ve 100'leri" sergisi ile ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezdi. Trabzon'a özgü ürünler ve projelerin tanıtıldığı alanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"TRABZON TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYOR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuşmasında kentin köklü geçmişine dikkat çekerek, "Trabzon; tarihi, kültürü ve sanatıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biridir. Padişahların izlerini taşıyan bu kadim şehrin evladı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Genç, Trabzon'u daha yaşanabilir hale getirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şehir içi raylı sistem ve Uzunkum Yaşam Alanı projelerine değindi. Ulaştırma yatırımlarına katkı sunan isimlere teşekkür etti.

TRABZONLULAR GÜÇLÜ AİLE VE KÜLTÜR BAĞLARINA SAHİP

Trabzon Valisi Tahir Şahin, konuşmasında şehrin köklü medeniyet birikimine dikkat çekerek, Trabzon'un her köşesinde tarih ve kültürün iç içe geçtiğini söyledi. Şahin, böyle bir şehirde görev yapmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Trabzon'un kültürel değerlerine, geleneklerine ve gastronomisine sahip çıkmanın önemine değinerek, bu zenginliğin ülke genelinde tanıtılması gerektiğini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek Trabzonluların güçlü aile ve kültür bağlarına sahip olduğunu vurguladı. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un hızla geliştiğini belirterek ulaşım, sağlık ve altyapı alanlarında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon'un son yıllarda ülkeye kazandırdığı hizmetleri hatırlatarak, özellikle devlet yönetiminde görev alan Trabzonlu isimlerin katkılarına vurgu yaptı. AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon'un vefa, cesaret ve çalışkanlıkla özdeşleştiğini belirterek, dünyanın farklı yerlerinde başarı elde eden Trabzonlularla gurur duyduklarını ifade etti.

MEMLEKET HASRETİMİZİ GİDERDİĞİNE İNANIYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şunları söyledi: "Ankara Trabzon Günleri vesilesiyle Başkent'te sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Trabzon'umuzun köklü tarihini, zengin kültürünü, eşsiz lezzetlerini ve milli mücadeledeki kahramanlıklarını burada hep birlikte yaşıyoruz. Şehrimizin vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlıkla anılan ruhu, İstiklal Madalyası ile taçlanmış büyük bir gururdur ve bu gurur hepimize aittir. Bu buluşmanın birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğine, memleket hasretimizi giderdiğine inanıyorum."

TRABZON'UN RUHUNU ANKARA'DAN TÜRKİYE'YE YAYIYORUZ

Uraloğlu, şöyle devam etti: "Trabzon'u sadece kültürüyle değil, yaptığımız büyük yatırımlar ve projelerle de geleceğe taşıyoruz. Ulaşım ve altyapı projeleri, raylı sistem ve hızlı tren çalışmalarıyla şehrimizi daha güçlü hale getiriyoruz. Trabzon'u Karadeniz'in lojistik, üretim ve turizm merkezi yapma hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Bu etkinliklerle hem kültürel bağlarımızı güçlendiriyor hem de Trabzon'un ruhunu Ankara'dan tüm Türkiye'ye yayıyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek etkinliğin açılışı gerçekleştirildi. Ankara Trabzon Günleri, söyleşi ve kültür-sanat etkinlikleriyle 12 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.