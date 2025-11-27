Ankara Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 27 Kasım 2025: Bugün hangi yollar kapalı?

Ankara'da bugün (27 Kasım 2025 Perşembe), Anıtkabir'de icra edilecek olan program nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önemli bir trafik düzenlemesi yapılmıştır. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların aksaklık yaşamaması için, belirlenen saat diliminde ve güzergahlarda geçici yol kapatmaları uygulanacaktır. Bu kapatmalar, özellikle Anıtkabir'e çıkan ve çevresinde yer alan ana arterleri kapsamaktadır.