Haberler Yaşam Haberleri Ankara Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 27 Kasım 2025: Bugün hangi yollar kapalı?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:39

Ankara Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 27 Kasım 2025: Bugün hangi yollar kapalı?

Ankara'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü, Anıtkabir'de düzenlenecek program nedeniyle bazı merkezi cadde ve yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sabah saat 09:00'dan itibaren program sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak kapatılacak. Özellikle Anıtkabir çevresindeki güzergahları kullanacak sürücülerin, mağduriyet yaşamamaları için alternatif yollara yönelmeleri gerekiyor. Peki; bu hafta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 27 Kasım 2025: Bugün hangi yollar kapalı?

Ankara'da bugün (27 Kasım 2025 Perşembe), Anıtkabir'de icra edilecek olan program nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önemli bir trafik düzenlemesi yapılmıştır. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların aksaklık yaşamaması için, belirlenen saat diliminde ve güzergahlarda geçici yol kapatmaları uygulanacaktır. Bu kapatmalar, özellikle Anıtkabir'e çıkan ve çevresinde yer alan ana arterleri kapsamaktadır.

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 27 KASIM 2025

Ankara Emniye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

27.11.2025 günü Anıtkabir'de düzenlenecek program nedeniyle ihtiyaç olması halinde saat 09.00'dan program sona erene kadar;

- Anıt Caddesi

- Gençlik Caddesi

- Akdeniz Caddesi

- Spor Park Caddesi ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

YOLLAR NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Programın sona ermesiyle birlikte yollar da normal trafik işleyişine dönecek konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü duyuruları takip edilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 27 Kasım 2025: Bugün hangi yollar kapalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz