Ankara Üniversitesi’nden Sabah’a Ödül

Giriş Tarihi: 29.03.2026

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" töreni, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AÜ'nün devletin fikir mutfağı olma sorumluluğunu sürdürdüğünü, bilim üretmenin yanı sıra barış, adalet ve insanlık değerlerini savunan bir kurum olduğunu vurguladı. Törenin ardından ödül takdimi yapıldı. Medya alanında SABAH Gazetesi'nin ödülünü Ankara Haber Editörü Kamuran Akkuş alırken, A Haber'in ödülünü Haber Müdürü Muhammed Karadağ teslim aldı.

