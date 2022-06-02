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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:55 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:59

Ankara Yürüyüş Yerleri - Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler

Ankara Yürüyüş Yerleri - Ankara’da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, tarihi açıdan da büyük bir öneme sahip olarak biliniyor. 2022 yılı itibari ile 5.747.325 kişilik nüfusa sahip olan şehirde 25 ilçe yer alıyor. Kalabalık bir şehir olan Ankara’da yürüyüş yapılacak parkurlar ve yerler sıkça bulunuyor. Yine de pek çok insan, Ankara yürüyüş yerleri hakkında fazla fikre sahip olmuyor.

Ankara'da yürüyüş yapılacak parkurlar ve yerler, Ankaralılara piknik yapma, dinlenme, stres atma, spor yapma gibi konularda yardımcı oluyor. Yeşilliği bol olan Ankara doğa yürüyüş parkurları kuş sesleriyle keyifli bir yürüyüş yapma olanağı tanıyor. Sizin için Ankara yürüyüş yerleri ve hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Konu ile ilgili detaylar yazımızın devamında sizinle.

Ankara Yürüyüş Parkurları Nerelerdir?

Ankara'da huzurlu bir yürüyüş yapmak için gidilecek alanları merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki listede ister evinize yakın, ister uzak pek çok yürüyüş parkuru yer alıyor. İşte Ankara yürüyüş parkurları:

  • Eymir Gölü: ODTÜ'ye ait olan arazinin çevresinde pek çok aktivite yapılabiliyor. Yürüyüş için harika bir alan sunan Eymir, aynı zamanda pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.
  • Dikmen Vadisi: Çankaya'da yer alan Dikmen Vadisi, sakura ağaçları ile dikkat çekiyor. Mevsimi geldiğinde pespembe olan vadi içerisinde yürüyüş yapmak büyük keyif veriyor. Ayrıca Dikmen Vadisi içerisinde huş ve meyve ağaçları da bulunuyor. Çeşitli ağaçlar sayesinde vadiye pek çok kuş türü de geliyor. Dikmen Vadisi'nin üç kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor.
  • Seğmenler Parkı: Çankaya'da yer alan Seğmenler Parkı, geniş bir yeşillik alana sahip olmasıyla sıkça tercih ediliyor. Çocuk bahçeleri ve amfi tiyatrosu ile ailecek yürüyüş yapmak için de ideal.
  • Soğuksu Milli Parkı: Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkı, nesli tükenmekte olan kara akbaba ve çeşitli kartal türlerine ev sahipliği yapması ile biliniyor. Parkın bulunduğu bölge aynı zamanda volkanik özelliklere sahip. Bu nedenle park içerisinde soğuk ve sıcak su kaynakları yer alıyor.
  • Göksu Parkı: Eryaman'da bulunan Susuz Gölet üzerine kurulmuş Göksu Parkı, yürüyüşün yanı sıra balık tutmayı seven kişiler için de ideal bir alan. Ayrıca park içerisinde piknik alanı, lunapark ve kafeler de yer alıyor. Parkın yürüyüş parkurunda doğanın verdiği huzur ile yürüyüş yapabilirsiniz.
  • Şahinler Tabiat Parkı: Kızılcahamam'da yer alan Şahinler Tabiat Parkı, çam ve kayın ağaçları ile kaplı bir orman olarak biliniyor. Dilerseniz burada kamp yapma imkanınız da bulunuyor.
  • Karagöl Tabiat Parkı: Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, içerisinde yer alan volkanik gölü ve orman alanları ile herkesi büyülüyor. Burada yürüyüş yapabilir, dağ tırmanışında bulunabilir, balık tutabilir ve piknik yapabilirsiniz.
  • Kurtuluş Parkı: Kurtuluş semti içerisinde yer alan Kurtuluş Parkı, ülkenin ilk buz pateni pistine de ev sahipliği yapıyor.
  • Sorgun Göleti: Güdül ilçesinde yer alan Sorgun Göleti, çam ağaçları ile kaplı ormanlık bir alana sahip. Göletin büyüsü ile yemyeşil ormanın görüntüsü eşliğinde keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.
  • Kuğulu Park: Kavaklıdere semtinde yer alan Kuğulu Park, kuğular ve ördekler ile dolu olması nedeniyle sıklıkla yürüyüş için tercih ediliyor. İçerisinde çocuk bahçesi ve kafeler de yer alıyor.
  • Mavi Göl Parkı: Mamak ilçesinde yer alan Mavi Göl, Ankara'nın en doğal göl yapısına sahip olarak biliniyor. Mavi ve yeşilin eşsiz huzuru içerisinde yürüyüş yapabileceğiniz Mavi Göl, su bisikleti yapma imkanını da ziyaretçilerine tanıyor.

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Ankara Yürüyüş Yerleri - Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler
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