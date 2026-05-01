Ankara’da 1 Mayıs’ta 2 işçi kamyon altında kalarak can verdi

Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:50

1 Mayıs İşçi bayramında Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki kontrolden çıkan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kerim CENGİL
Olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan bir su firmasına ait kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı 2 işçi hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
