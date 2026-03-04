Ankara’da 13 yıl sonra aydınlatılan faili meçhul cinayete ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin 13 yıl sonra emniyete yapılan ihbar üzerine yakalanan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar ve tutuksuz sanıklar Benli Kibar, Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

"MAHALLEDEN TAŞINDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Mahkemede dinlenen tanık Ö.F.T, sanıklarla aynı mahallede yaşadığını ve tamamını tanıdığını belirtti. Maktul Aydoğan ile Kibar ailesi arasında herhangi bir husumete tanıklık etmediğini ifade eden Ö.F.T, mahallenin gecekondu bölgesi olması nedeniyle sık sık kavga yaşandığını söyledi. Olay tarihinde 15 yaşında olduğunu, bu nedenle ayrıntıları net hatırlamadığını dile getiren Ö.FT, Aydoğan'ın Kibar ailesi mahalleden taşındıktan sonra öldürüldüğünü beyan etti.

TÜFEĞİ DENEMEDEN KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM ETMİŞ

Tanık M.A ise sanıkları tanımadığını söyleyerek, çiftçilik yaptığı sırada hayvanlarını çayırdan toplarken çaydan geçtiğini, ayağının bir cisme takılması üzerine yerde bir tüfek bulduğunu anlattı. Tüfeği aldığını ve durumu arkadaşı T.Ç'ye söylediğini kaydeden M.A, T.Ç'nin tüfeği bir oğlak karşılığında kendisinden aldığını ifade etti. Tüfeğin sahibini bilmediğini ve ne zaman bulduğunu hatırlamadığını söyledi. Tanık H.A da olay döneminde yaylada hayvancılıkla uğraştığını, T.Ç'de bulunan tüfeği ihtiyacı nedeniyle aldığını, daha sonra kendisinden büyükbaş hayvan alan M.A'ya hediye ettiğini beyan etti. Diğer bir tanık M.A da tüfeği H.A'dan aldığını, silahın önceki sahiplerine ilişkin bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Tüfeğin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Denemeden kolluk kuvvetlerine teslim ettim" dedi. Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin atılı suçu işlediklerine dair somut ve kesin delil bulunmadığını savunarak, aleyhe beyanları kabul etmediklerini ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın tarafına tevdi edilmesini talep etti.

DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut aşamada delillerin karartılma ihtimalinin bulunmadığını vurgulayarak, tutuklu sanıklar Necmettin Yaman ve Şükrü Kibar'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi de dikkate alıp adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.