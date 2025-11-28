Ankara’da 154 kişi yemekten zehirlendi

Ankara'da yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 154 kişiden 142'si takip edilirken 4'ü yoğun bakımda tedavi altına alındı. Başkent'te dün gece Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle'deki inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda ihbar geldi. Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken bazıları hastanelere kendileri geldi. Ekiplerin ilk değerlendirmelerinde vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü yedikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.