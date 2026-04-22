Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da 2 stajyer inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti: Davada bilirkişi raporu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:57

Ankara’da 2 stajyer inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti: Davada bilirkişi raporu bekleniyor!

Ankara’da 2022 yılında bir inşaatta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sırasında perde kalıpların devrilmesi sonucu staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, olayla ilgili kusur tespitine yönelik bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti.

UMAY SENA SÜMER
Ankara’da 2 stajyer inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti: Davada bilirkişi raporu bekleniyor!
Ankara'da 2022 yılında bir inşaatta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sırasında perde kalıpların devrilmesi sonucu staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve Sinan Kar ile taraf avukatları katıldı.

"BİZ Mİ CEZA ÇEKİYORUZ SANIKLAR MI?"

Mahkeme, dosyaya henüz bilirkişi raporunun ulaşmadığını kayda geçirdi. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan ederken, müdafileri ise kapsamlı savunmaların bilirkişi raporunun ardından sunulacağını bildirdi.Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, olayla ilgili kusur tespitine yönelik bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların mevcut adli durumlarının devamına hükmetti. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
Ankara’da 2 stajyer inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti: Davada bilirkişi raporu bekleniyor!
