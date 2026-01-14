Ankara’da 3 çocuk annesi Esra boğularak öldürülmüştü: Cinayet zanlısı annesi ve sevgilisi hakkında karar!

SEVGİLİSİ VE ANNESİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.