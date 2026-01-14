Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da 3 çocuk annesi Esra boğularak öldürülmüştü: Cinayet zanlısı annesi ve sevgilisi hakkında karar!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 09:20 Son Güncelleme: 14.01.2026 11:18

Ankara’da apartman dairesinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu’nun (28) sevgilisi ve annesi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Muratoğlu'nun sevgilisi Orhan Kırtıl ile annesi Çilem Yener, tutuklandı.

SENA UYANER Yaşam
Dehşete düşüren olay, 12 Ocak günü sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun annesi Çilem Yener ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra Muratoğlu ile annesi Çilem Yener ve sevgilisi Orhan Kıtıl arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esra Muratoğlu, boğularak öldürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

İhbar üzerine adrese giden ekipler, Esra Muratoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan Kırtıl ile Çilem Yener'i gözaltına aldı. Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Sumucak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEVGİLİSİ VE ANNESİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

