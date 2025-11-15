Ankara’da 3 marketi soyan 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde 3 farklı iş yerinden para ve sigara çalan T.K., H.E., U.G., A.Ş. yakaladı.

MASKEYLE GİZLENİP, KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin gittikleri bölgelerde gözlerine kestirdikleri büfelerin kepenklerini kırarak içeri girdikleri, tanınmamak için maske kullandıkları ve olaydan sonra kıyafet değiştirdikleri belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin marketlerden çaldıkları parayla bir büfeden alışveriş yaptıklarını ve bu sırada güvenlik kameralarına yakalanarak teşhir olduklarını tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.