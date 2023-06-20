Ankara’da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer’i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu

Oğlu Kadir'i öldürmediğini, çocuğun düşerek kafasını çarptığını öne süren Gezer, çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu. Beyanların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu.

Mütalaada, sanık Onur Gezer'in 17 Mayıs 2022'de, fenalaşan Kadir'i hastaneye getirdiği, görevlilere çocuğun duvardan düştüğünü söylediği aktarıldı.