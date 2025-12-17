Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da firari 6 FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:38 Son Güncelleme: 17.12.2025 08:50

Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi.

6 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emirleri doğrultusunda devam ediliyor.

