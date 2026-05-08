Ankara’da 93 yaşındaki adamı gasp eden kişi tutuklandı

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Serkan A. (36), evine girmek üzere olan 93 yaşındaki Zafer S.'nin önünü keserek saldırıda bulundu. Şüphelinin şiddet uyguladığı yaşlı adam yere düşerken, zanlı Zafer S.'nin cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer S.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Serkan A.'yı Kale Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şüphelinin daha önce 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin yaşlı adamı darp ederek yere düşürdüğü, ardından cüzdanını alıp kaçtığı anlar yer aldı.