Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da acı olay: Keçiörengücü'nün genç futbolcusu Abdullah hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 15:08

Ankara https://dhaabone.dha.com.tr/news/detail/391992Spor Kulübü'nde alt yapıda forma giyen futbolcu Abdullah Sultanoğlu (16), Çubuk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Kaza, 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Ankara Keçiörengücü 16 yaş altı futbolcusu Abdullah Sultanoğlu, motosikletle giderken kaza geçirdi. Sultanoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Sultanoğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü, altyapı futbolcusunun vefatını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
