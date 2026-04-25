Ankara'da afiş asarken düştü: Talihsiz işçi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:32

Başkentte üst geçitte reklam afişi asarken dengesini kaybeden bir işçi, metrelerce yükseklikten düşerek yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Talihsiz işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

SENA UYANER
Olay, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 43 yaşındaki işçi Vedat G., bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G., o esnada Eryaman istikametine seyir halinde olan ve M.K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Vedat G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Serenay Korkusuz - Editör
