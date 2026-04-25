Ankara’da afiş asarken düştü: Talihsiz işçi hayatını kaybetti!

Olay, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 43 yaşındaki işçi Vedat G., bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G., o esnada Eryaman istikametine seyir halinde olan ve M.K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Vedat G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.