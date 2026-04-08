Ankara’da aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş R.B., eşi ve kızlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B., beylik tabancasını kullanarak eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B.'ye ateş etti. R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan S.B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından R.B.'nin aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.