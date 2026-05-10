Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da aile faciası! Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini bıçaklayarak katletti
Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:40

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile öz kardeşi Niyazi Çevik arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'in yaşamına son verdi. İşte korkunç olayın detayları…

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı. Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti. Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
