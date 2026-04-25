Ankara’da aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı, 1 gözaltı

Olay, Mamak ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muharrem Güven, damadı Murat Güven'in şiddet uyguladığını öne sürdüğü kızını bir süre önce kendi evine aldı. Sokakta karşılaşan damat Murat Güven ile kayınpeder Muharrem Güven arasında bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Murat Güven, yanında bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Muharrem Güven'in oğlu, Murat Güven'i bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muharrem Güven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından Muharrem Güven'in oğlunu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.