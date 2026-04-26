Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da akılalmaz olay: Mantar ararken, top mermisi buldu!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 20:30

Ankara'da bir vatandaş, mantar toplamak için çıktığı arazide top mermisi buldu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.

İHA
Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne gördü. Bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşünerek nesneyi eline alan Kandırmaz, mühimmatı 20 metre taşıdı. Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen Kandırmaz, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi kilometrelerce öteden duyulurken, Kandırmaz'ın mühimmatı elinde taşıdığı anlar muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

"ELİME ALIP TAŞIDIM"

Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

