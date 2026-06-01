Ankara’da akraba tartışması cinayetle sonuçlandı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 1.06.2026 10:01

Ankara’nın Polatlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Meydana gelen olayda 56 yaşındaki Gülhan Şahin hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Gülhan Şahin, yeğeni olduğu belirtilen A.A. tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ağır yaralanan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Gülhan Şahin'in cenazesinin otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

