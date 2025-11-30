Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da araması olan kişilere yönelik operasyon! 105 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 11:40

Ankara'da araması olan kişilere yönelik operasyon! 105 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yürütülen ve 300 personelin görev aldığı eş zamanlı operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 200 şüpheli hedef alındı. ARAT ve JASAT timlerinin katılımıyla 200 adrese yapılan baskınlarda; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi suçlardan aranan 105 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığı tarafından ortak operasyon düzenlendi.

200 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla jandarma ve emniyet iş birliğiyle geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. "Ortak Hedef, Kolektif Mücadele" anlayışıyla toplantılar yapıldı, plan stratejiler belirlendi. Yapılan çalışmalarda 200 şüpheliye yönelik araştırmalar yapılarak tespitler doğrultusunda düğmeye basıldı.

300 PERSONEL 130 EKİP GÖREV YAPTI

ARAT (Emniyet Aranan Şahıslar Timleri) ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) eş zamanlı operasyon için bir araya geldi. 300 personel 130 ekip şafak vakti başkent genelinde 200 adrese operasyon gerçekleştirdi.

105 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat, dron ekipleri ve operasyon timlerinin de katıldığı operasyonda 2025 yılı içinde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlara karışan 105 şüpheli gözaltına alındı.

