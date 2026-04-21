Ankara’da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! MSB: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur

Son dakika haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopteri, Ankara'da eğitim uçuşunu icra ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör