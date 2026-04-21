Giriş Tarihi: 21.04.2026 23:23 Son Güncelleme: 21.04.2026 23:44

Ankara'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! MSB: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopteri'nin Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı. Personelde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtilen açıklamada, "Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." ifadesine yer verildi.

Son dakika haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopteri, Ankara'da eğitim uçuşunu icra ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
