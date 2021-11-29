Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor





MUSLU: "AMCASI 8-9 KÖPEĞİN ETRAFINDA DOLAŞTIĞI BİR YERDE ENES KOCA'YI GÖRÜYOR"



SABAH'a konuşan Enes Koca'nın yakını Nuri Muslu; şunları söyledi



"Okul çıkışı Enes Koca eve gelmediği için annesi eşini arıyor. Aile hep beraber çocuğunu aramaya çıkıyorlar. Amcası 8-9 köpeğin etrafında dolaştığı bir yerde yatan bir çocuğu görüyor. Enes Koca yerde yatmış ve bayılmış şekilde bulunuyor. Sokak köpekleri Enes Koca'nın elbiselerini komple paramparça etmiş. Köpekler çocuğun kafa derisini soymuş. Enes Koca Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Enes Koca'nın bacağında tendon ve lif kopması var."