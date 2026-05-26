Ankara’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Ankara bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:40

2026 Kurban Bayramı Ankara bayram namazı saati, başkentte ikamet eden ve ibadetini yerine getirmek için camilere akın edecek binlerce vatandaş tarafından merakla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte Ankara’da bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor.

İslam aleminin en kutsal dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı gelirken Ankara bayram namazı vakti bilgisi netleşti. 27 Mayıs Çarşamba sabahı cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, başkent genelindeki tüm camilerde aynı dakikalarda eda edilerek bu önemli dini vecibe yerine getirilecek.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 ANKARA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Ankara'da Kurban Bayramı namazı 05:59 olarak belirlendi.

Başkentteki vatandaşlar, mayıs ayının son haftasına denk gelen bu mübarek günün sabahında, belirtilen saat itibarıyla saf tutmaya başlayacaklar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)

Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

